Aulas de ténis para principiantes em Azambuja

O município de Azambuja vai promover aulas experimentais de ténis, gratuitas, destinadas a iniciantes na modalidade, a realizar num sábado por mês até ao final deste ano. Os objectivos são proporcionar o contacto com a modalidade e procurar captar novos alunos para o ténis. As aulas experimentais vão decorrer a 30 de Outubro, 27 de Novembro e 18 de Dezembro, nos campos de ténis do Complexo de Piscinas de Azambuja com início marcado para as 09h00.

A acção é destinada a maiores de oito anos e tem um máximo de oito alunos. É obrigatória inscrição prévia para o email piscinas@cm-azambuja.pt ou pelo telefone 263 400 490 até um dia antes da data da aula pretendida. Em caso de condições meteorológicas adversas a aula será realizada no ginásio do complexo.