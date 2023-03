Escola de Natação de Torres Novas distinguida pela federação

A Escola de Natação de Torres Novas obteve a certificação máxima da Federação Portuguesa de Natação (FPN) pela qualidade de ensino no âmbito do programa “Portugal a Nadar”. A certificação foi dada pela FPN devido à aposta da escola em melhorar os processos pedagógicos, didácticos e de gestão. A FPN reconhece o esforço, foco e dedicação com a atribuição do nível III da certificação, equivalente ao patamar ouro. O programa “Portugal a Nadar” tem como objectivo facilitar o acesso a programas de prática certificados e inclusivos, promover a massificação da prática, garantir a existência de programas diversificados e técnicos competentes para o ensino através de práticas aquáticas certificadas, de miúdos e graúdos.