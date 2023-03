Mesa de teqball no Polidesportivo do Sacapeito em Santarém

A Câmara de Santarém instalou uma mesa de teqball junto ao Polidesportivo do Sacapeito tendo em vista o desenvolvimento dessa ainda recente modalidade que é uma espécie de ténis de mesa jogado com os pés e a cabeça. A mesa foi oferecida pela Federação Portuguesa de Teqball no âmbito da parceria com a autarquia.

O Teqball joga-se com uma bola de futebol numa mesa similar à do ténis de mesa sendo que o tampo é curvo e a rede rígida. Pode ser jogado em singulares ou pares. O município de Santarém apela ao uso responsável deste equipamento dando o devido uso apropriado e adequado exclusivamente para a modalidade de teqball.