Nadador de Ferreira do Zêzere vence prova no mar da Ericeira

Os atletas da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere participaram na prova de natação em águas de mar na Ericeira e Ricardo Santos venceu a prova em termos absolutos. António Martins classificou-se em 10º na geral e em 3º no seu escalão. Participou ainda o atleta Sebastião Santos que se classificou em 65º lugar. A prova realizou-se na distância de uma milha náutica e concluíram-na 149 atletas.