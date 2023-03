Principais títulos nacionais de motocross decididos no Granho

Luís Outeiro, em Elite e MX2, e André Sérgio, em MX1, juntaram-se a Afonso Gomes na lista de campeões nacionais 2021.

No derradeiro fim‑de‑semana do ano desportivo para os campeonatos maiores do motocross nacional cumpriu-se no Granho, concelho de Salvaterra de Magos, com forte adesão de público, a ronda decisiva quanto aos títulos MX2, MX1 e Elite. Luís Outeiro, na Elite e MX2, e André Sérgio em MX1, juntaram-se a Afonso Gomes na lista de campeões nacionais 2021.

Com presença notada de Paulo Alberto e Sandro Peixe, a principal corrida do dia foi a reservada à Elite, sendo a derradeira no alinhamento. Com 34 pilotos na grelha de partida a corrida foi liderada em todas as suas 21 voltas por Paulo Alberto, de regresso ao nacional pela terceira vez em 2021, assegurando neste ‘cair do pano’ a sua única vitória depois de cruzar a meta na frente de Luís Outeiro que desta forma assegurou o ceptro maior do motocross nacional pela primeira vez na sua carreira. Sandro Peixe foi segundo na volta de abertura mas seria passado na seguinte por Outeiro e fecharam a corrida separados por quase um minuto. Os três primeiros foram mesmo os únicos a terminar na mesma volta. Nota ainda para a queda de Afonso Gomes, o único campeão nacional antes deste derradeiro duelo do ano. O piloto de Coimbra era nono quando ficou fora devido a essa mesma queda que lhe provocou mesmo a fractura de um braço mas não lhe retirou o segundo posto no campeonato absoluto, ele que é ainda um júnior.

Na manga MX1 quem venceu foi igualmente Paulo Alberto, com uma volta de avanço face a Sandro Peixe e André Sérgio, assegurando este o título absoluto com cinco pontos de vantagem sobre Pedro Costa e 29 para Marco Silva. Luís Outeiro foi o melhor nas MX2 face a Luís Oliveira e Joseph Dark e assim coube também ao piloto do Alqueidão o título nacional nas MX2.

Nos Júniores a vitória foi para Fábio Costa na frente de Sandro Lobo e Martim Espinho naquela que foi a única corrida onde Afonso Gomes não terminou no pódio.