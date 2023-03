Gasolineiras apanhadas pela ASAE a especularem

As bombas de combustível deviam ser auditadas com regularidade e aleatoriamente para se saber se estão a debitar os litros que indicam. Existem bombas que já devem ter uma folga considerável na medição, uma vez que nunca foram calibradas/medidas/ajustadas ao longo da sua vida. As balanças antigamente eram auditadas com pesos de calibração para ver se estavam corretas e para os clientes não serem lesados.

Paulo A. Pinheiro