600 mil euros para novo parque de estacionamento em Alverca

O município de Vila Franca de Xira anunciou na última semana um investimento de 681 mil euros a construir um novo parque de estacionamento de 248 lugares na Avenida Infante Dom Pedro, junto do centro de estágios do Futebol Clube de Alverca. É uma obra que transitou do anterior mandato. O parque de estacionamento vai ocupar uma área de 13.800 metros quadrados e contempla a criação de 248 lugares para veículos ligeiros, dos quais 11 para pessoas com mobilidade condicionada, dois para motociclos, uma área para bicicletas e quatro lugares para veículos pesados.

A obra contempla ainda a integração de 32 árvores e 133 arbustos, a execução do prolongamento da via de acesso ao centro de estágios do clube e a construção de redes de iluminação e drenagem de águas pluviais. A requalificação da Avenida Infante Dom Pedro já custou mais de um milhão de euros.