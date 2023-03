Autarca de Azambuja diz que GNR “faz vista grossa” a estacionamento abusivo

Em causa o parqueamento de camiões durante a noite dentro da vila nas bermas da EN3

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, disse na primeira reunião pública do novo mandato que a GNR local “faz vista grossa” do estacionamento abusivo de camiões no interior da vila sede de concelho, nomeadamente junto à movimentada Estrada Nacional 3.

O assunto foi levado à reunião por um cidadão, José Caetano, que pediu ao executivo camarário que “fizesse pressão” junto das autoridades para erradicar uma situação que dá uma má imagem da vila e causa também incómodos aos moradores de algumas zonas devido ao ruído nocturno proveniente de camiões frigoríficos estacionados perto de zonas residenciais.

Silvino Lúcio informou que o assunto já foi falado com a GNR e sublinhou que nessas zonas existe sinalização de proibição de estacionamento. O autarca socialista lembrou ainda que existem locais alternativos para parqueamento de camiões, que inclusivamente foram dotados de iluminação pública, “mas, naturalmente, para os motoristas é mais cómodo deixarem os camiões perto de casa” e menos expostos a roubos de gasóleo e de equipamentos e a actos de vandalismo.

O mesmo munícipe queixou-se ainda do “cheiro insuportável a dejectos” que se nota com frequência nalgumas zonas de Azambuja e que o presidente da câmara associa a descargas de explorações pecuárias a norte da fábrica de cortiça. Silvino Lúcio diz que a GNR já identificou algumas situações e que algumas pecuárias já foram multadas.