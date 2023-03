Reuniões de câmara de VFX mantém-se às quartas de manhã

O novo executivo da Câmara de Vila Franca de Xira aprovou, na primeira reunião do mandato, a periodicidade das reuniões até ao final de 2021 e tudo vai manter-se na mesma: às quartas-feiras de manhã, das 09h30 às 14h00, com periodicidade quinzenal. A discussão da ordem do dia será sempre interrompida às 12h30, período em que o público poderá intervir e colocar questões ao executivo.

Sempre que o dia da reunião coincida com um feriado nacional obrigatório a sessão terá lugar na quinta-feira seguinte. Até ao final do ano ficaram aprovadas as reuniões que se vão realizar a 3 de Novembro na União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras; a 17 de Novembro em Vila Franca de Xira; 2 de Dezembro na União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; 15 de Dezembro na freguesia de Vila Franca de Xira e 29 de Dezembro na União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho.