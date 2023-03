Agente funerário agride coveiro e empurra autarca no cemitério de Coruche

Desentendimentos levaram a uma altercação entre o empresário e o funcionário do cemitério de Coruche acabando por envolver também o presidente da junta que está a tratar o assunto com pinças.

O coveiro do cemitério de Coruche e um agente funerário da vila desentenderam-se e o coveiro acabou agredido. A situação ocorreu na terça-feira, 26 de Outubro, e foi motivada por causa de divergências relacionadas com uma cova. O presidente da junta de freguesia, Nuno Azevedo, que entretanto foi ao local, ao tentar apaziguar os ânimos, ainda foi vítima de uns empurrões. O autarca que tem no seu executivo o irmão do agente funerário não faz declarações e em vez de apresentar queixa às autoridades preferiu abrir um processo de averiguações para depois decidir o que fazer.

Ao que O MIRANTE apurou, na sequência do desentendimento o coveiro terá ofendido verbalmente o agente funerário quando este já se preparava para sair do cemitério. Sentindo-se provocado, o empresário terá dado uma paulada no funcionário do cemitério e de seguida uns murros.

O MIRANTE tentou chegar à fala com os intervenientes no desacato. O coveiro e o agente funerário escusaram-se a prestar qualquer esclarecimento. Em relação ao agente funerário foi o irmão, que faz parte do executivo da junta de freguesia, a informar que não seriam feitas declarações. O presidente da União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra remeteu as suas declarações para o edital de esclarecimento publicado na página da união de freguesias que indica que foi aberto um processo de averiguação e que se for verificada prática criminal será dado conhecimento ao Ministério Público.

Pelo que O MIRANTE apurou à data de fecho desta edição não foi apresentada qualquer queixa às autoridades.