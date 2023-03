Alimentação de gatos na via pública continua a ser tema de discussão em VFX

Moradora coloca comida na janela o que tem gerado polémica e situações de insalubridade reportadas por moradores na Praceta do Movimento das Forças Armadas. Câmara diz que não pode intervir em propriedade privada mas tem um regulamento que proíbe esta prática.

A alimentação de animais abandonados na via pública na Praceta do Movimento das Forças Armadas, em Vila Franca de Xira, está a indignar vários moradores e há quem lamente que a câmara municipal não faça nada para acabar com o problema.

Em causa está uma habitação onde têm sido colocados diversos recipientes com alimento para os animais no parapeito da janela, situação que leva a que não apenas gatos errantes se desloquem para o local para se alimentar como também cães, pombos, ratos e baratas. Uma situação de insalubridade reportada a O MIRANTE por vários moradores que não dão a cara com receio de represálias mas pedem ajuda para que o problema seja resolvido. Já foram feitas várias queixas para a câmara mas a situação continua. O nosso jornal tentou contactar os ocupantes da habitação mas sem sucesso.

Enquanto isso, o município explica que existe no local uma colónia de gatos errantes sinalizada desde 2017, que já foram capturados e esterilizados e são visitados regularmente pelos Serviços Veterinários Municipais. Mas confirma que quem está a alimentar os animais não é um dos cuidadores sinalizados da colónia. “Dedica-se por sua própria iniciativa a alimentar os gatos da colónia colocando recipientes com água e comida na sua janela não sendo esse o local estabelecido para o efeito”, avisa a câmara, que diz conhecer o problema. No entanto reconhece que não pode intervir em situações que ocorram no perímetro da propriedade privada dos munícipes. Na colónia existe um abrigo e ponto de alimentação próprio para os animais, com informação sobre as regras de alimentação e abeberamento que os munícipes devem usar, lembra a câmara.

É crime mas ninguém paga por ele

Apesar da câmara municipal explicar que não pode intervir em propriedade privada o seu Regulamento Municipal de Espaços Exteriores proíbe, desde 2013, que os moradores alimentem animais errantes e até há coimas pesadas para quem desobedeça, ainda que até hoje ninguém tenha sido apanhado em flagrante e multado por isso. Quem alimentar animais de rua pode sofrer uma coima entre 500 e 3 mil euros.

O programa CED (Capturar, Esterilizar, Devolver), promovido em parceria pela Câmara de Vila Franca de Xira e a Associação Animais de Rua, já permitiu identificar a existência de 166 colónias de gatos errantes no concelho desde 2016 quando o programa arrancou. Nessa altura apenas estavam sinalizadas 16 colónias.