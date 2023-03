Azambuja com grupo de trabalho na área da saúde mental

Foi constituído em Azambuja um grupo de trabalho na área da saúde mental no âmbito da rede social do concelho. O grupo nasceu formalmente numa reunião realizada a 27 de Outubro nos Paços do Concelho. Pretende-se responder a necessidades sentidas pela comunidade em questões como o isolamento social, em particular dos idosos, a saúde mental e a acção social.

É também objectivo da equipa definir práticas e procedimentos que permitam criar sinergias entre as diversas instituições tendo como meta o desenvolvimento de um projecto piloto concelhio na área da saúde mental.

A filosofia do grupo está alinhada com a Estratégia de Saúde Mental Nacional e a sua constituição conta com a participação da Unidade de Saúde Pública do Estuário do Tejo, da Segurança Social e do município de Azambuja.

O Conselho Local de Acção Social (CLAS) de Azambuja é uma plataforma de articulação entre vários parceiros e está assente numa lógica de trabalho participado e integrado, numa concertação de esforços tendo em vista a erradicação da pobreza e da exclusão social, bem como a promoção do desenvolvimento social.