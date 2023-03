Bombeiros Voluntários de Santarém completam 150 anos de vida

Associação humanitária fundada em 29 de Outubro de 1871 é a segunda mais antiga do país

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém completou na sexta-feira, 29 de Outubro, 150 anos de existência ao serviço da comunidade, sendo a segunda mais antiga do país. A corporação é liderada há mais de duas décadas por Diamantino Duarte, que recentemente viu ser atribuído o seu nome ao quartel inaugurado em 2007 e que o dirigente ajudou a tornar realidade. Uma decisão tomada em assembleia-geral da associação, por unanimidade.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, deixou uma mensagem pública de congratulação à corporação nas redes sociais elogiando o seu espírito de missão: “Um muito obrigado a todos os homens e mulheres (maioritariamente voluntários) desta corporação que, diariamente, prestam apoio a toda a população de Santarém dedicando o seu tempo e profissionalismo aos outros”.

O autarca deixou ainda garantias de continuidade de apoio às várias corporações do concelho: “Todas as corporações do concelho são um parceiro de proximidade do município de Santarém. Por diversas vezes tenho referido o quão importante é apoiar as corporações do nosso concelho. Estes homens e mulheres têm uma tremenda importância no serviço prestado a toda a comunidade. Por isso, continuarei a promover o apoio municipal a todas as corporações de Bombeiros de Santarém”.