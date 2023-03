Bombeiros de Vialonga recebem reforço financeiro

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vialonga vai receber um reforço de 500 euros do município de Vila Franca de Xira para fazer face aos custos de transporte de doentes para o centro de vacinação do concelho. A proposta foi aprovada por unanimidade na primeira reunião pública do executivo deste mandato.

Segundo a proposta, o reforço do apoio financeiro em questão é essencial para a continuidade do transporte de utentes para o centro de vacinação contra a Covid-19 nomeadamente de pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada.