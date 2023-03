Caminhada solidária em Samora Correia

Iniciativa tem como objectivo a angariação de alimentos para cabazes de Natal que vão ajudar familias carenciadas.

A Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC) está a organizar uma caminhada solidária em Samora Correia que tem como objectivo a angariação de alimentos para cabazes de Natal a entregar a famílias carenciadas. A iniciativa vai decorrer no domingo, 7 de Novembro, e tem partida marcada para as 08h00 junto à sede da associação.

Os participantes vão receber uma t-shirt alusiva ao evento e o valor pago pela inscrição vai reverter na totalidade para a compra de produtos alimentares para rechear os cabazes.

As inscrições podem ser feitas através do e-mail asasc.samora@gmail.com ou presencialmente no Centro de Aprendizagem e Formação de Samora Correia.