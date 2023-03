Candidaturas para bolsas de estudo em Salvaterra de Magos

Estão abertas até 9 de Novembro as candidaturas para atribuição de bolsas de estudo a alunos residentes no concelho de Salvaterra de Magos. O município vai atribuir estas bolsas aos estudantes que pretendam iniciar ou prosseguir o ensino superior. A autarquia pretende, com este programa, promover a igualdade de oportunidades dos jovens no acesso ao ensino superior. Os apoios vão ser baseados em requisitos socio-económicos.

A Câmara de Salvaterra de Magos quer ainda incentivar a educação e formação ao longo da vida e contribuir para a formação de quadros técnicos superiores estimulando o desenvolvimento social, económico e cultural local. As candidaturas podem ser formalizadas no site da câmara em www.cm-salvaterrademagos.pt ou no edifício da biblioteca municipal da vila, nos Serviços de Educação; no edifício da Junta de Freguesia no Granho e nas delegações do município em Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Marinhais e Muge.