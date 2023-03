Coruche quer reabertura do serviço de urgência permanente no período nocturno

Moção dirigida às autoridades da saúde foi aprovada, por unanimidade, em reunião do executivo camarário

O executivo municipal de Coruche aprovou, por unanimidade, uma moção para a reabertura do horário nocturno do Serviço de Urgência Permanente (SAP). A moção vai ser entregue ao Ministério da Saúde, Direcção Geral de Saúde, ARS de Lisboa e Vale do Tejo e ACES da Lezíria.

O SAP tem funcionado, actualmente, entre as 08h00 e as 20h00. O encerramento no período nocturno do SAP foi decretado pelas medidas de combate à crise pandémica. Tanto vereadores como presidente da câmara consideram vital a reposição desse serviço no período nocturno uma vez que a pandemia se encontra controlada no concelho.

O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, explica que o serviço é de extrema importância para colmatar as necessidades médicas da população que se encontra a mais de 40 quilómetros do Hospital Distrital de Santarém.