Feira do Cavalo na Golegã sem limitação de público mas GNR vai estar atenta

Apesar de não ter sido imposta uma lotação para a Feira Nacional do Cavalo, que decorre até dia 14, a GNR vai estar, juntamente com seguranças da organização, em seis ruas de entrada na feira para o caso de ser necessário limitar a circulação. Presidente da câmara apela ao bom senso e acredita que as pessoas vão ter cuidados.

A Feira Nacional do Cavalo, na Golegã, que decorre até 14 de Novembro, não vai ter limitações de lotação, embora a GNR e equipas de segurança privada da organização estejam a controlar seis entradas do certame, como forma de prevenção e no caso de ser preciso limitar a circulação. O presidente da câmara, António Camilo, diz a O MIRANTE que esse controlo vai ser feito em ruas mais distantes da feira, e que acredita que não vai ser necessário fazer restrições apelando à colaboração dos visitantes.

Segundo o autarca é aconselhado aos participantes o uso de máscara e que tentem manter os distanciamentos de segurança. António Camilo refere que não foram impostas limitações pela Direcção Geral de Saúde, mas apela ao bom senso das pessoas que vão à Golegã. Esta feira tem um cunho especial, por ser a primeira após a pandemia, pelo que há uma grande expectativa.

A realização da feira é possível devido ao levantamento das restrições por causa da pandemia e em virtude da vacinação da população. O novo presidente do município, que foi secretário-geral da feira durante 12 anos, sublinha que a única preocupação é a grande afluência de pessoas e que a organização está preparada para responder às situações.

Quando o novo autarca entrou em funções a feira estava praticamente montada pelo executivo anterior, liderado por Veiga Maltez. Apesar de não ter havido problemas de maior António Camilo diz que a colaboração dos antecessores poderia ter sido melhor mas, realça, “está tudo controlado”.

Cada dia da feira é dedicado a um tema, como das escolas profissionais, da biosfera e da Reserva Natural do Paul do Boquilobo, que abrange o concelho, da Rede Europeia de Cidades do Cavalo Euro Equus, da Federação Equestre Portuguesa e do Desporto Equestre, além do dia de S. Martinho, que é o símbolo da feira.