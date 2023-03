“Governo deve arranjar soluções para o que está a acontecer no Hospital de VFX”

Utentes de Castanheira do Ribatejo lançam abaixo-assinado reclamando melhores serviços de saúde. Comissão está muito preocupada com a situação do centro de saúde da freguesia e do Hospital de Vila Franca de Xira e diz que a actual administração da unidade hospitalar não deve ter vergonha de pedir ajuda.

A Comissão de Utentes da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras está a acompanhar com muita preocupação e apreensão o evoluir negativo da forma como está a funcionar o Hospital de Vila Franca de Xira e avisa mesmo que se a administração actual não tiver capacidade para resolver os problemas deve pedir ajuda urgente ao Governo.

“O que está a acontecer no hospital não tem lógica e o Governo deve tomar medidas e arranjar soluções para o que se está a passar. Nem que seja pedindo ajuda ao Exército no que toca a material médico. Estamos a ver o que está a acontecer com muita preocupação”, alerta a O MIRANTE um dos representantes da comissão, Pedro Gago.

Os utentes falaram a O MIRANTE à margem de uma concentração de protesto simbólica à porta do Centro de Saúde de Castanheira do Ribatejo na tarde de 25 de Outubro. José Duarte, vice-presidente da comissão, diz mesmo que a situação no hospital é representativa de quem “está à nora” e não quer saber se o hospital dá prejuízo ou não aos utentes. “A coisa vai correr mal e já está a correr mal. E nem toda a gente tem acesso a seguros de saúde”, nota.

As preocupações da comissão de utentes estendem-se também ao funcionamento do centro de saúde da freguesia. Por esse motivo, já em Novembro, a comissão vai lançar um abaixo-assinado visando a recolha de assinaturas da comunidade para dar peso ao protesto. Vão pedir a colocação de mais médicos, melhorias no atendimento presencial e na marcação de consultas por telefone. Vão também pedir melhores transportes e acessibilidades à unidade de saúde.

“Estamos a lutar contra os problemas que temos sentido no centro de saúde. A freguesia está com 8.133 utentes inscritos dos quais 1.470 não têm médico de família. Faz falta mais um médico neste centro de saúde e é preciso melhorar o atendimento telefónico, que neste momento é uma vergonha”, reclama Pedro Gago.

Dizem os utentes que não se consegue ligar de manhã para o centro de saúde para marcar consultas. O MIRANTE também tentou e não conseguiu. “É preciso uma mudança geral porque como as coisas estão claramente não estão a funcionar. Não estamos contra os médicos, enfermeiras ou funcionárias. Só queremos que façam o trabalho deles como deve ser”, apelam os utentes.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo já tinha informado que iria realizar um levantamento das necessidades no local para depois proceder à implementação de soluções de melhoria.