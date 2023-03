Moita Flores vai a julgamento por prejudicar a Câmara de Santarém com obras ilegais

Ex-presidente da Câmara de Santarém, Moita Flores, foi pronunciado para julgamento por ter prejudicado a câmara em obras entregues ilegalmente a uma empresa

Juíza de Instrução criminal de Santarém pronunciou o ex-autarca para julgamento por prevaricação e participação económica em negócio. Crimes que são punidos com prisão sendo os de prevaricação os mais graves com penas de dois a oito anos de cadeia. A juíza de instrução criminal concordou com a acusação do Ministério Público, que considerou que o antigo presidente da Câmara de Santarém beneficiou uma empresa e prejudicou o município por razões eleitoralistas.

Francisco Moita Flores foi na quinta-feira, 28 de Outubro, pronunciado pela juíza de instrução criminal de Santarém de três crimes de prevaricação de titular de cargo político e dois de participação económica em negócio, por beneficiar uma empresa de construção quando era presidente da Câmara de Santarém. O arquitecto António Duarte, também arguido no processo, que foi para a autarquia por convite do ex-autarca, viu cair na instrução os três crimes de abuso de poder de que estava acusado, por terem prescrito, mas a juíza mandou-o ser julgado por três crimes de prevaricação de titular de cargo político, apesar de na altura não exercer um alto cargo público. Em causa estão obras mandadas fazer pelo antigo autarca e comentador televisivo, entre 2009 e 2012, sem procedimento contratual e por ajuste directo, quando estava obrigado a abrir concurso público. Na instrução criminal concluiu-se que houve um benefício da empresa Machado & Filhos, declarada insolvente em 2014. As obras foram contratadas à revelia das normas e com despesas assumidas ilegalmente, segundo acusava o Ministério Público e foi agora confirmado pela instrução criminal. Um das obras decorreu na antiga Escola Prática de Cavalaria para a criação de um Serviço de Atendimento à Gripe (SAG), determinada em 2009 durante o surto de Gripe A, e que nunca chegou a funcionar. Tendo posteriormente sido entregue à mesma empresa operações de limpeza em outras instalações da antiga EPC onde iria instalar serviços municipais. O Ministério Público tinha concluído que Moita Flores assumiu despesas em nome do município sem contrato que as justificasse e sem a intervenção fiscalizadora do Tribunal de Contas. A acusação sustentava que o antigo presidente da Câmara de Santarém causou um prejuízo ao município motivado por “finalidades de cariz político e eleitoralista”. O processo surgiu de uma denúncia do sucessor de Moita Flores na presidência da câmara, Ricardo Gonçalves, após ter recebido uma sentença do Tribunal Administrativo que condenava a autarquia a pagar 1,6 milhões de euros à empresa em causa, a A. Machado e Filhos, porque a liderança de Moita Flores optou por não apresentar contestação ao processo. Uma forma de tentar pagar as obras que de outro modo não podia por terem sido feitas de forma ilegal, segundo ficou indiciado. Os arguidos tinham sido notificados da acusação em 2019 e pediram a instrução do processo para tentarem escapar ao julgamento, mas a juíza de instrução criminal confirmou os pressupostos do Ministério Público. Os crimes de prevaricação são punidos, cada um, com uma pena de dois a oito anos de prisão. Cada crime de participação económica em negócio é punido com prisão até cinco anos e multa de 50 a 100 dias.