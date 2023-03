Moradores de Vialonga lançam petição a exigir melhoria da internet

Documento foi lançado na última semana no portal de petições públicas e visa dar voz ao descontentamento generalizado que se sente no alto da freguesia de Vialonga onde os serviços de internet e cobertura de rede móvel são maus ou até inexistentes. Objectivo é pressionar operadores a melhorar.

Está a correr em Vialonga uma petição pública a exigir das operadoras de telecomunicações nacionais a melhoria dos serviços de internet e cobertura de rede de telecomunicações móveis na freguesia. Além da recolha de assinaturas na plataforma digital está também a circular em vários cafés da freguesia um documento apelando à participação da comunidade.

O problema é sentido com maior incidência nas zonas da Fonte Santa, Santa Cruz, Santa Eulália, Cimo do Monte, Courelas da Granja e Mogos, situadas a pouco mais de cinco quilómetros do centro de Vialonga, onde o sinal é muitas vezes fraco ou até inexistente, como O MIRANTE deu nota recentemente.

À data de fecho desta edição tinham assinado o documento digital três dezenas e meia de moradores mas é provável que com as assinaturas em papel esse número venha a aumentar.

A petição, que tem como destinatários não apenas os operadores como também o município de Vila Franca de Xira, diz que aquelas zonas da freguesia estão “muito mal servidas de infra-estruturas de telecomunicações” e que a maioria dos moradores está ainda limitado a um serviço “antigo e obsoleto”, baseado nas plataformas ADSL e satélite quando o centro de Vialonga já é servido por fibra óptica.

“Estes serviços não satisfazem as necessidades actuais de quem diariamente a eles recorre para trabalhar, estudar, comunicar ou simplesmente para lazer, situação que piorou com a pandemia”, lê-se no documento. A petição exige uma generalização da fibra óptica em toda a freguesia e a colocação de uma antena que melhore o sinal de telemóvel.

Nenhuma das operadoras previamente contactada por O MIRANTE respondeu às questões. A situação tem sido também alvo de atenção por parte da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) que instalou uma antena na Junta de Freguesia de Vialonga para medir a qualidade e intensidade do sinal de dados móveis disponibilizado pelas operadoras às populações.

É uma operação que faz parte de uma tentativa daquela entidade em perceber até que ponto os operadores estão a falhar para com a comunidade.