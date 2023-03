Pais preocupados com condições de escola provisória em Vialonga

Principal receio prende-se com o facto de as crianças terem de sair do recinto escolar para ir almoçar. Município garante que a operação está a ser feita em condições de segurança. Escola do Cabo de Vialonga está a sofrer obras de 2,4 milhões de euros.

A Escola Básica 1 do Cabo de Vialonga está a receber obras de ampliação e remodelação de 2,4 milhões de euros mas alguns pais não estão satisfeitos com a forma como está a funcionar a escola provisória onde as crianças vão estar este ano lectivo.

Foram instalados contentores junto do antigo quartel dos bombeiros voluntários onde estão garantidas as condições de conforto térmico e de aprendizagem às crianças mas os pais temem sobretudo a necessidade dos menores terem de sair da escola para poderem almoçar. “As crianças são expostas às condições climatéricas adversas sem que haja necessidade e para quem almoça na escola as refeições são servidas noutro edifício exterior à escola, o que implica que todos os alunos tenham de sair do recinto escolar sujeitando-se ao frio e chuva”, critica um dos pais a O MIRANTE.

Outras preocupações residem na falta de separação física dos espaços, por salas ou turmas com desfasamento temporal e nos tempos livres, com pátio reduzido e sem protecção contra o mau tempo. Outro alerta vai para o facto das salas de aula estarem elevadas do solo com degraus íngremes e corrimão metálico com arestas não protegidas, o que poderá levar a acidentes.

A Câmara de Vila Franca de Xira reage às preocupações explicando que foram acauteladas as condições de conforto e segurança das crianças numa solução articulada com o Agrupamento de Escolas de Vialonga. “O espaço entre módulos está devidamente coberto para melhorar as condições de recreio e está em curso a regularização do pavimento”, explica a câmara acrescentando que todas as salas de aula, apesar de estarem em contentores, estão equipadas com ar condicionado, wi-fi e quadros interactivos.

Já quanto ao serviço de refeições, servido nas instalações do Grupo Desportivo de Vialonga, “é feita em segurança e sempre acompanhada por auxiliares e professores”. Não obstante as medidas já tomadas o município promete manter-se atento e disponível para realizar as adaptações que venham a ser necessárias.