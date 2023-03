Recolhidas 4 toneladas de pneus usados em Torres Novas

Resíduos abandonados a céu aberto são foco de poluição dos solos.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara de Torres Novas recolheu cerca de quatro toneladas de pneus usados depositados ilegalmente no concelho nos últimos quatro meses. O município alerta para os perigos ambientais de depositar pneus a céu aberto nomeadamente poluição dos solos e contaminação das áreas onde são colocados. A deposição incorrecta de pneus usados comprometem a saúde pública.

A autarquia explica que se os pneus ou veículos que os contenham forem encaminhados correctamente para o Ecovalor, não têm quaisquer encargos. “Não se justifica que os pneus já sem utilização sejam abandonados porque podem ser recolhidos e transportados para reciclagem sem despesas financeiras para o proprietário”, explica o município em nota de imprensa.

O abandono e deposição de resíduos constitui uma contra-ordenação ambiental muito grave, com coimas que vão de 10 a 100 mil euros, em caso de negligência, ou de 20 a 200 mil euros, em caso de dolo. Estes valores aumentam caso as contra-ordenações sejam praticadas por pessoas colectivas podendo ir de 24 a 144 mil euros, em caso de negligência, e de 240 mil a cinco milhões de euros, em caso de dolo. A Câmara de Torres Novas solicita a colaboração dos munícipes na preservação do ambiente apelando a que reportem casos de despejo ilegal de resíduos para o email ambiente@cm-torresnovas.pt ou para o número de telefone 249 839 430.