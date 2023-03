Rua em Torres Novas é um tormento para os moradores

Via em terra batida, na periferia de Torres Novas, está em estado bastante degradado e há muito que a população reclama alcatrão. Até à data sem êxito.

A Rua Humberto Horta, no Casal Garcia Mogo, perto de Torres Novas, é uma dor de cabeça para moradores e automobilistas, que há muitos anos reclamam um tapete de alcatrão que elimine o degradado piso em terra batida. No Inverno a chuva cria poças de água e regos enormes que dificultam a passagem de viaturas ou mesmo de peões. Câmara de Torres Novas e União de Freguesias de São Pedro, Lapas e Ribeira Branca já prometeram várias vezes arranjar o pavimento mas até à data ainda nada foi feito.

Contactado por O MIRANTE, o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, diz que, neste último mandato, não foi possível intervencionar a estrada, mas garantiu não estar esquecida. “Já lá fui pessoalmente com os serviços e chegámos à conclusão que não é possível haver uma intervenção sem ser ao nível de escoamento e saneamento. Para ser só alcatroado era dinheiro deitado ao ar e não servia as pessoas. É um projecto que tem que ser feito e, numa linha optimista, é um projecto que arrancará, na melhor das hipóteses, em 2022”.

Maria Adélia Gaspar, 80 anos, mora na Rua Humberto Horta há mais de 15 anos e conta a O MIRANTE que desde sempre que a rua é em terra batida. No Inverno, com a chuva, a rua torna-se quase inacessível. Maria Adélia conta que muitas vezes as entregas da farmácia ou dos correios não lhe chegam à porta de casa porque a estrada está de tal maneira degradada que cria crateras e enormes sulcos com as chuvas impossibilitando os carros de passar. Diz já ter contactado as autarquias e que várias vezes lhe foi prometido que a rua seria requalificada.

Maria José, 88 anos, moradora no mesmo local, conta a O MIRANTE que já sofreu uma queda ao sair de casa tendo partido um braço devido aos buracos que tem à porta da moradia. Conta também a O MIRANTE que quando chove é necessário ter calçado suplente no carro porque é impossível sair de casa sem ficar com os pés molhados uma vez que vive num segmento da rua que cria um vale que fica inundado.

Tiago Cavaco está a construir uma casa na Rua Humberto Horta. Apesar das condições do piso, que considera serem lastimáveis, investiu em construir a sua habitação ali, perto da irmã que mora umas casas mais ao lado. Conta a O MIRANTE que vai muitas vezes a casa da irmã e que conhecia bem a rua. Confessa que um dos seus receios é o desgaste que aquele piso causa nas viaturas. “O meu cunhado às vezes nem sai de casa para não dar muito desgaste ao carro”, conta. Ressalva ainda que até mesmo o seu carro já sofreu bastante desgaste, especialmente em termos de pneus, para ir ver as obras de sua casa.