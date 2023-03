Tomar, Castelo Branco e Guarda criam rede politécnica unida pela A23

Projecto é focado na protecção de pessoas e bens e nas competências digitais.

Os Institutos Politécnicos de Tomar, Castelo Branco e Guarda vão criar uma rede politécnica unida pela auto-estrada A23 e focada na protecção de pessoas e bens e nas competências digitais. Em comunicado, a Câmara de Proença-a-Nova refere que a assinatura do protocolo para a criação de um consórcio entre as três instituições públicas de ensino politécnico decorreu no Centro Ciência Viva da Floresta, naquele concelho.

Este projecto surge no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e está focado “na protecção de pessoas e bens, mas também nas competências digitais”. O processo de candidatura obrigava à constituição de um consórcio, nos casos em que as instituições de ensino superior tivessem menos de cinco mil estudantes, o que se verifica em cada uma das três instituições. “As formações destinam-se aos jovens de cursos técnicos profissionais e alunos em licenciaturas e pós-graduações, de modo a aumentar a qualificação de várias faixas etárias”, lê-se na nota.

Citado no documento, o presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), António Fernandes, refere que esta candidatura conjunta foi iniciada ainda antes da pandemia da Covid-19. “Falámos das competências que estão instaladas em cada uma das instituições e identificámos formações que poderíamos vir a desenvolver em conjunto. Entretanto, surgiu a pandemia e só houve alterações quando chegou o Plano de Recuperação e Resiliência e as instituições foram convidadas a apresentar manifestações de interesse”, disse.

Este responsável realçou “a humildade” com que se realizou esta parceria, sabendo de antemão que “o resultado só poderia ser benéfico”. “Temos que ser humildes e perceber que, de facto, não estamos a conseguir dar resposta a todas as necessidades de mercado. Apresentámos um orçamento de 15.530 euros e estamos neste momento em período de negociação acerca do valor final do projecto”, concluiu António Fernandes.