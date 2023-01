Agradecimento e união marcaram reabertura da Igreja de Samora Correia

Classificada como Imóvel de Interesse Publico, a Igreja Matriz de Samora Correia reabriu esplêndida e dourada após as obras de conservação e restauro.

Palavras de agradecimento, discursos a apelar à união e expressões de alegria e admiração marcaram no domingo, 18 de Dezembro, a reabertura da Igreja Matriz de Samora Correia após ter estado resguardada de visitas durante as obras de conservação e restauro. A cerimónia presidida pelo arcebispo de Évora, Francisco José Coelho, que destacou a importância da união à volta da obra de requalificação, foi presenciada por cerca de mil pessoas distribuídas pelos bancos da igreja e pela Praça da República, onde foi colocada uma tela com transmissão em directo. Também o padre Heliodoro Nuno deixou palavras de agradecimento a todos os que contribuíram para que a obra se concretizasse, respeitando a história do edifício religioso.

Os trabalhos de conservação e restauro incidiram sobre as madeiras, talhas douradas, pinturas murais, esculturas e azulejos do século XVIII que revestem as paredes interiores e fazem alusão ao apóstolo São Tiago, depois de concluídas as obras de consolidação do edifício classificado como Imóvel de Interesse Público. No total foram investidos um milhão e 100 mil euros, dos quais cerca de 330 mil foram suportados pela Câmara de Benavente e o restante por fundos comunitários do Portugal 2020 e Portugal 2013, Fábrica da Igreja e Comissão para as Obras da Igreja de Samora Correia, que contou com contributos da população. No final da celebração da Eucaristia foi distribuído, na parte exterior, bolo e champanhe pelos presentes.