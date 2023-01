Concurso de árvores de Natal no Sardoal

O município do Sardoal, através do Gabinete de Apoio ao Empresário, volta a promover este ano o concurso de árvores de Natal, destinado a todos os estabelecimentos de comércio, associações e serviços abertos ao público no concelho. Cerca de quatro dezenas de participantes aceitaram o desafio e as suas árvores estarão expostas ao público no interior dos estabelecimentos até 6 de janeiro de 2023. O concurso pretende dinamizar e envolver no espírito natalício comerciantes, empresários, associações e a população em geral.