Rio Maior Basket campeão distrital em sub 18 masculinos

A equipa masculina de sub 18 do Rio Maior Basket sagrou-se no domingo, 18 de Dezembro, campeã distrital de basquetebol na final four que decorreu no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior. Em segundo lugar ficou o CD Torres Novas, o Santarém Basket ocupou o terceiro posto e o Casal do Grilo ficou em quarto.