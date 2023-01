Rota dos Castelos em tiro com arco passou por Santarém

O Tiro com Arco do Rugby Clube de Santarém organizou pela primeira vez uma prova a contar para um dos campeonatos da Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal, a “Rota dos Castelos”. A competição teve por cenário o emblemático Jardim das Portas do Sol, tendo participado 41 arqueiros e besteiros, em representação de 11 clubes. O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e o presidente do RCS, Nuno Serra, marcaram presença na iniciativa.