Vitória de Santarém segue na Taça de Portugal de futsal feminino

A equipa sénior feminina de futsal do Vitória de Santarém segue em frente na Taça de Portugal da modalidade após uma saborosa vitória por 4-2 frente ao Farense, no Algarve, em jogo a contar para a 3ª eliminatória. Os golos foram marcados por Neves, Conxi, Teté e Carolina. Seguem-se agora os 16 avos de final da prova rainha, onde o emblema escalabitano é o único representante do distrito em prova.