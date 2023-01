Escola de Vale de Figueira com recreio renovado

A escola primária e jardim-de-infância de Vale de Figueira está de cara lavada depois das obras de requalificação promovidas pela Câmara de Santarém e que se estenderam também ao espaço de jogo e recreio. Na manhã de terça-feira, 20 de Dezembro, uma comitiva de autarcas e outras entidades inauguraram simbolicamente a renovada escola. O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, referiu que estes investimentos são essenciais para a segurança e conforto das nossas crianças e escutou palavras de agradecimento do presidente da União de Freguesias de São Vicente do Paúl e de Vale de Figueira, Ricardo Costa.

Segundo a Câmara de Santarém, a empreitada proporcionou a melhoria das condições do recreio, do qual foram retirados quatro equipamentos infantis que já não garantiam condições de segurança. Foram colocados novos equipamentos que foram seleccionados tendo em conta os gostos das crianças e que permitem o uso por várias em simultâneo, de diferentes idades e capacidades físicas. Na escola foram substituídas as janelas, o que permitiu melhorar as condições de conforto no interior do edifício.