Miguel Salema Garção deixa direcção de marketing dos CTT

Miguel Salema Garção vai abraçar um novo projecto como chief marketing & sales officer do Grupo Your.

Miguel Salema Garção é o novo chief marketing & sales officer do Grupo Your. O gestor foi durante vários anos um dos principais rostos dos CTT assumindo o cargo de director de comunicação e marketing. A chegada de Miguel Salema Garção ao Grupo Your foi vista como uma mais-valia para a CEO do Grupo. “Acreditamos que a entrada do Miguel, como chief marketing & sales officer, traduz a nossa forte aposta numa cultura organizacional mais sofisticada e competitiva, a par de uma maior visibilidade do caminho que temos vindo a trilhar junto das PME portuguesas”, afirma Sara do Ó em comunicado.

Miguel Salema Garção diz que foi com entusiasmo e sentido de responsabilidade que aceitou “o desafio de integrar uma equipa de profissionais talentosos e de assim poder contribuir para a concretização da estratégia de crescimento sustentado do Grupo Your”, acrescentando que “trabalhar para apoiar as PME, através de uma vasta cadeia de valor, com dedicado e diversificado portefólio de serviços, aliados a uma competente equipa de gestão e de suporte, são factores que me fizeram abraçar de corpo e alma este novo desafio”. Miguel Salema Garção é licenciado em Comunicação Empresarial, com uma pós-graduação em Direcção de Empresas e um executive MBA no INDEG Executive Education. Chegou aos CTT em 2010 e nos últimos sete anos foi director de comunicação e marketing comercial.