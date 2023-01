Os caprichos climáticos

Os caprichos climáticos levam a que um país que ainda há um par de meses vivia uma complicada situação de seca se veja agora a braços com as consequências das inundações e enxurradas causadas pela elevada pluviosidade que tem marcado este mês de Dezembro. Para já as águas do Tejo ainda se vão encaixando entre as margens, mas quem sabe se neste Inverno não vamos ver repetidas imagens como esta, registada pela reportagem de O MIRANTE em Novembro de 2000 na Ribeira de Santarém.