Alunos de Azambuja vão ao museu descobrir a História

“Há Descoberta no Museu” é a nova iniciativa da Câmara de Azambuja que está a levar os alunos do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico aos museus municipais e para lhes proporcionar uma experiência simultaneamente lúdica e pedagógica. O principal objectivo, explica a autarquia em comunicado, é que os alunos usufruam destes equipamentos culturais como fonte de aprendizagem e lugares para a aquisição de conhecimento, inclusive do património e História local.

No recém-inaugurado Museu Sebastião Mateus Arenque, que desde 17 de Setembro recebeu perto de uma centena de crianças, há uma sala preparada para receber os mais novos e proporcionar-lhes uma experiência de conhecimento e diversão. As visitas decorrem às quartas-feiras, entre as 10h00 e as 11h00.