Balcão SNS24 em 14 freguesias do concelho de Santarém

Catorze juntas de freguesia do concelho de Santarém vão passar a disponibilizar o Balcão SNS24, que possibilita aos utentes um acesso mais fácil aos serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), nomeadamente renovar receitas de medicação crónica, marcar consultas, consultar resultados de exames ou fazer uma teleconsulta. O protocolo entre as juntas de freguesia e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que vai permitir a implementação desse serviço, foi assinado a 13 de Dezembro, durante a sessão do Roteiro INCoDe.2030 – Capacitação Digital dedicada ao tema “Saúde”, que decorreu na Escola Superior de Saúde de Santarém.

Presente na iniciativa, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, referiu que se trata de “um serviço muito importante para todos e que vai permitir estar mais próximo das populações”. A sessão dedicada à Saúde deu a conhecer projectos à escala nacional e local que visam promover a capacitação digital em Portugal e que contam com o apoio do INCoDe.2030. Ricardo Gonçalves deu os parabéns à organização por capacitar em termos digitais a nossa população. Já o vice-presidente da câmara, João Leite, considerou que “iniciativas como esta de descentralizar e ir ao encontro do nosso território permitem partilhar conhecimentos, experiências e, desta forma, estamos a capacitar as empresas e entidades aqui presentes, mas também os jovens que estão aqui”.