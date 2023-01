Detido em Alcoentre por tráfico de droga

Um homem, de 43 anos, foi detido por tráfico de droga na sexta-feira, 16 de Dezembro, na freguesia de Alcoentre, concelho de Azambuja, confirma em comunicado a Guarda Nacional Republicana (GNR). No âmbito de uma acção de fiscalização rodoviária, os militares da GNR realizaram uma busca ao veículo depois de o condutor ter apresentado um comportamento suspeito e de ser perceptível um odor intenso a estupefacientes vindo do interior da viatura. No seguimento da acção foram apreendidas 278 doses de haxixe, o que levou à detenção em flagrante delito do indivíduo que foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.