Freguesias de Santarém recebem subsídios para obras

As freguesias de Almoster, União de Freguesias de Achete, Azóia de Baixo e Póvoa de Santarém e a União de Freguesias de Azóia de Cima e Tremês, vão receber um apoio financeiro extraordinário, de forma a realizarem obras inadiáveis.

A Junta de Freguesia de Almoster vai receber dois apoios, nos valores de 77.771 euros e 10.599 euros, para a pavimentação da Rua Cabeço de Almodelim e trabalhos de pavimentação na Rua D. Dinis, respectivamente. A União de Freguesias de Achete, Azóia de Baixo e Póvoa de Santarém vai receber 861 euros para implementar o projecto de iluminação pública do largo na Torre do Bispo.

Já a União de Freguesias de Azóia de Cima e Tremês vai contar com uma verba de 4.705 euros visando a implementação de um piso de borracha no Espaço de Jogo e Recreio da Escola Primária de Tremês.