Iluminação de Natal reforçada em pequenas localidades de Azambuja

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Contrariando a tendência de corte nas iluminações de Natal para poupança de energia, a Junta de Azambuja decidiu reforçar este ano a luzes alusivas à época que iluminam Casais de Baixo e Casais dos Britos. Tratam-se de duas pequenas localidades da freguesia que ficam distantes das principais ruas da vila de Azambuja onde as iluminações e enfeites natalícios são assegurados pela câmara municipal. Na última reunião do executivo, o presidente da junta de freguesia, André Salema, argumentou que a decisão de reforçar a iluminação natalícia nas capelas e espaços verdes das duas localidades tem como objectivo “dar mais dignidade àquelas povoações e marcar o Natal”. O autarca socialista deu ainda a saber que a rubrica para iluminações de Natal está reforçada no orçamento para 2023 para que “nos próximos anos se mantenha a qualidade”.