Mau tempo no concelho de VFX afectou empresas e particulares

Junta de freguesia de Alverca, onde os prejuízos foram maiores, já apurou dimensão financeira dos estragos.

As inundações verificadas em Alverca do Ribatejo na zona do Brejo, a 8 de Dezembro, devido à chuva forte, causaram prejuízos a rondar meio milhão de euros. Os valores foram confirmados a O MIRANTE pelo presidente da junta de freguesia, Cláudio Lotra. Os estragos já foram contabilizados pela junta de freguesia e vão agora ser remetidos ao Governo para que este possa disponibilizar apoio financeiro para fazer face às perdas. Além do estaleiro da junta de freguesia, que ficou parcialmente submerso, danificou seis viaturas e perdas irrecuperáveis nas secções de serralharia e carpintaria, também os moradores da Travessa do Valongo perderam tudo o que tinham nas suas garagens incluindo prejuízos com nove carros que ficaram totalmente submersos.

Ao todo, em seis dias, o mau tempo provocou 175 ocorrências no concelho de Vila Franca de Xira sobretudo prédios alagados, estradas submersas, garagens e carros submersos, deslizamentos de terras e quedas de árvores. Alverca, Vialonga e Vila Franca de Xira foram as localidades mais afectadas.