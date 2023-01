Prisão preventiva para suspeito de furtos de metais em Ourém e Leiria

Um dos suspeitos de cerca de uma dezena de furtos de metais não preciosos nos concelhos de Ourém e Leiria vai aguardar o desenrolar do inquérito em prisão preventiva, disse fonte da GNR. A mesma fonte precisou que ao arguido, presente a primeiro interrogatório no dia 13 de Dezembro, foi aplicada a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva.

A GNR anunciou ter detido dois homens, de 28 e 31 anos, no concelho da Marinha Grande, após ter dado cumprimento a dois mandados de detenção e três mandados de busca domiciliária. Os militares apreenderam vários artigos em cobre, duas doses de canábis, duas botijas de gás, uma bicicleta, uma motosserra e uma munição. Entre os artigos em cobre recuperados pela GNR estão torneiras, castiçais e cinzeiros.

Um dos detidos acabou por ser presente a primeiro interrogatório judicial, enquanto o segundo detido foi libertado. Na operação, foi ainda constituído arguido um homem de 29 anos suspeito de estar envolvido na prática dos crimes. Fonte da GNR explicou que os detidos não têm profissão, sendo um deles estrangeiro.