Professora do Cartaxo lança livro

Des(Culpa) é o título do livro de ficção que Helena Nunes, uma professora natural do concelho do Cartaxo, apresentou na Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita no sábado, 17 de Dezembro. Este é o primeiro livro de Helena Nunes que desde muito jovem encontrou na poesia e no conto formas de se expressar através da escrita. Os poemas e os contos que partilhava com a família e amigos deram origem a um blog que é também testemunho da sua evolução no mundo da escrita.

Mestre em Ensino do 1º e 2º ciclos do ensino básico, Helena Nunes leva a sua paixão pelos livros, pela leitura e pela escrita para o exercício da sua profissão de professora esperando que a escrita passe a integrar a vida dos seus alunos. O livro conta a história de Alice, uma jovem que aparenta ter a sua vida no rumo certo: divide casa com a sua melhor amiga Inês, tem o emprego que sempre sonhou e transparece felicidade. A morte do irmão devastou-a e, assolada por um esmagador sentimento de culpa, entra numa espiral de auto-destruição.