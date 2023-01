Professores em luta durante uma semana

Durante a passada semana multiplicaram-se as greves, vigílias e outras acções de luta de professores em escolas de toda a região, com o envolvimento de diversos sindicatos. No dia 14 de Dezembro, um protesto convocado pelo Sindicato de Todos os Professores (S.T.O.P.), juntou professores num cordão humano à volta da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, em Santarém, que contou com a solidariedade de vários alunos.

As acções pretendem ajudar a promover, entre outros aspectos, alterações ao regime de mobilidade por doença, gestão na progressão da carreira e encontrar soluções para os professores em monodocência.