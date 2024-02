Domingo Gordo em Casais da Amendoeira com cozido à portuguesa

A Comissão de Festas dos Casais da Amendoeira 2024, no concelho do Cartaxo, preparou um menu para o Grande Domingo Gordo (domingo antes do Carnaval) que contempla o tradicional cozido à portuguesa e animação com o Duo Musical Daniel & Mara. O menu inclui pão, vinho, água, refrigerante e sobremesa por 12,50 euros por adulto. As crianças dos seis aos dez anos pagam sete euros. As reservas podem ser efectuadas até 8 de Fevereiro para os contactos no cartaz do evento. O almoço realiza-se às 13h00 de 11 de Fevereiro.