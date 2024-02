Manuel de Oliveira e Carlos Alberto Moniz vencem Prémio Carlos Paredes

Músicos levam para casa um cheque da Câmara de Vila Franca de Xira no valor de 2.500 euros.

Manuel de Oliveira e Carlos Alberto Moniz são os vencedores deste ano do prémio Carlos Paredes de Vila Franca de Xira e vão receber 2.500 euros. Carlos Alberto Moniz, que tem sido júri do prémio, foi este ano ele próprio escolhido como vencedor pelo júri da edição, onde ele não marcou presença mas onde se incluíram José Jorge Letria, representante da Câmara de Vila Franca de Xira, Amélia Muge em representação da Sociedade Portuguesa de Autores, Pedro Campos autor e compositor, e Rui Filipe Reis, crítico musical. Foram distinguidas por unanimidade, em ex-aequo, as obras discográficas “Ibéria 20|22”, de Manuel de Oliveira, e “Por esse mar abaixo”, de Carlos Alberto Moniz. Ainda não se conhece a data da cerimónia para entrega do prémio que visa contribuir para o enriquecimento do panorama musical português. O Prémio Carlos Paredes, criado pela Câmara de Vila Franca de Xira, já homenageou diversos nomes da música instrumental e do canto ao longo dos anos, incluindo artistas como Rão Kyao e Carminho, Pedro Caldeira Cabral ou Ricardo Ribeiro.