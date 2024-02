Posto de Turismo de Fátima com exposição de pintura de Bruno Ferraz

A exposição de pintura “Identidade”, de Bruno Ferraz, sediada no Posto de Turismo de Fátima, está em exibição até 3 de Março, de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 13h00, e das 14h00 às 17h00. A cerimónia de inauguração, que serviu também de apresentação e explicação dos trabalhos, contou com a presença da vice-presidente da Câmara de Ourém, Isabel Costa. Bruno Ferraz nasceu em Casal dos Bernardos, freguesia do concelho de Ourém, e desde muito cedo que desenvolveu o gosto pelo desenho. As suas pinturas demonstram tudo o que os seus olhos veem, o que sente e aquilo de que desfruta. A mostra é de acesso gratuito.