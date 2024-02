Carruagem 23 é o novo grupo de teatro do Entroncamento

Grupo de teatro no Entroncamento estreou a sua primeira peça em Novembro de 2023. O grupo já está a preparar a segunda actuação, prevista para Abril deste ano. Carruagem 23 é um grupo de teatro que aborda várias questões e problemas sociais.

Desde Setembro de 2023 que o Entroncamento tem um grupo de teatro, intitulado Carruagem 23, que ensaia no estúdio 121, a antiga sala de cinema da cidade ferroviária. O encenador do grupo é João Coutinho, que explica a O MIRANTE a origem do nome. “Na altura de escolher o nome, carruagem era essencial, porque tinha de ter ligação à cidade ferroviária”, explica, acrescentando que qualquer pessoa que queira pode fazer parte do grupo. “O grupo é multi-cultural. Temos elementos de várias nacionalidades, dos 6 aos 70 anos, mas com uma grande ligação entre si, o que é interessante por serem pessoas tão diferentes a níveis profissionais e sociais” explica. O seu objectivo, segundo diz, é tentar extrair o melhor de cada um, “porque talento todos têm, é preciso é saber explorá-lo”.

A Carruagem 23 estreou o seu primeiro espectáculo em Novembro, no cineteatro São João. A adesão tem sido muito boa e estão a preparar já dois espectáculos, um deles comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril. Os ensaios são divididos por cenas, ou seja por grupos, devido aos horários dos participantes e há um ensaio semanal em que todos se juntam. “Este ano queremos que seja um ano de consolidação do projecto. Com o passar do tempo a gestão de conflitos internos do grupo vai ser um desafio, assim como a criação de ligação e de empatia com a cidade, mas aqui estaremos para fazer o nosso melhor” garante o encenador.