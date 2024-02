Atletas da NewStarDance distinguidos na Gala dos Campeões de Dança Desportiva

Os pares e solos da escola NewStarDance, de Santarém, que conquistaram títulos no Circuito Nacional de Dança Desportiva de 2023 e que participaram nos Campeonatos do Mundo e da Europa foram galardoados pela Federação Portuguesa de Dança Desportiva. Os atletas galardoados na Gala dos Campeões, que decorreu no Pavilhão Municipal de Albufeira, foram: Mariana Feijão - Solo Junior Open - Selecção Nacional e Campeonato do Mundo; Maria Madruga - Solo Juventude Open - Selecção Nacional e Campeonato do Mundo; Xavier Pereira & Leonor Madeira - Junior 2 Open - Selecção Nacional e Campeonato do Mundo; José Peres & Eunice Godinho - Sénior 4 Open - Selecção Nacional e Campeonato do Mundo; Francisco Ramos & Mariia Kim - Juventude Open - Selecção Nacional e Campeonato do Mundo e Campeonato da Europa. Na mesma ocasião disputou-se 1ª Jornada da Taça de Portugal e o Campeonato Nacional Sub-21 em dança Standard e Latina com os participantes da NewStarDance a obterem os seguintes resultados: na Taça de Portugal, Xavier Pereira & Leonor Madeira conseguiram o 2º lugar Standard e o 6º em Latinas; no Campeonato Sub-21 o par Xavier Pereira & Leonor Madeira foi 4º em Standard e 11º em Latinas.