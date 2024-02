Revelados vencedores das “Montras de Natal” em Vila Franca de Xira

Já são conhecidos os vencedores do concurso “Montras de Natal’23”, um evento promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira que visou estimular as compras no comércio local na quadra festiva e celebrar a criatividade e originalidade dos comerciantes. Esta edição contou com 101 participantes e, segundo o município, a competição destacou-se pela diversidade de propostas e pelo empenho dos participantes em transformar as montras das lojas em obras de arte alusiva à quadra festiva. Foram atribuídos prémios monetários aos vencedores: dois mil euros para o primeiro prémio; 1.500 euros para o segundo; mil euros para o terceiro e 500 euros para o quarto classificado.

A lista dos premiados inclui, na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz: 3Emes - 1.º Prémio; Fotografia João - 2.º Prémio; Aquarela - 3.º Prémio; Cláudio Cabeleireiros - 4.º Prémio. Na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho: Florista Alice Santos - 1.º Prémio; Naturhouse - 2.º Prémio; Nanisa - 3.º Prémio e LuaSofisticada - 4.º Prémio. Na União das Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras: Colher de Pau - 1.º Prémio; Tspace - 2.º Prémio; Café Central - 3.º Prémio e 3ciclo - 4.º Prémio. Na União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa: Pastelaria Palhota Doce - 1.º Prémio; Imorriscas - 2.º Prémio; Florista Lady Flôr - 3.º Prémio e Lilia Beirão - contacto - 4.º Prémio. Na freguesia de Vialonga: Receitas da Mãe Inês - 1.º Prémio; Baú da Flôr - 2.º Prémio; Candy Secrets - 3.º Prémio e Character Fashion - 4.º Prémio. Por fim, na freguesia de Vila Franca de Xira: Decorlux - 1.º Prémio; Papelaria Ricardo - 2.º Prémio; Croissanteria Meia Lua ou Lua Cheia - 3.º Prémio e Purificação Pires - 4.º Prémio.