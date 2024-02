Tradicional Feira de São Matias está de regresso

A Feira de São Matias regressa ao Aquapolis Sul, em Rossio ao Sul do Tejo, concelho de Abrantes, de 9 a 25 de Fevereiro. Equipamentos de diversão, espaços de venda a retalho, zona de restauração e bebidas fazem parte da oferta desta feira que, este ano, volta a contar com a realização do Fórum Empresarial, nos dias 9 e 10 de Fevereiro, das 14h30 às 20h30.

No primeiro dia, além do Fórum Empresarial, haverá um momento inaugural pelas 18h00 com animação de rua garantida pelo Novo Circo. No dia seguinte terá continuidade o Fórum Empresarial e no dia 12 realiza-se o concerto À-PART, entre as 21h30 e a 01h00.

A 13 de Fevereiro há Matiné de Carnaval com IRS; 16 de Fevereiro, pelas 21h30, actua o Grupo de Cantares Brisa do Tejo, de Rossio ao Sul do Tejo; a 17 de Fevereiro, às 21h30, decorre o espectáculo de magia com Carlos Rivotti e 18 de Fevereiro, pelas 16h00, o espectáculo infantil Rita Catita.

Para os últimos cinco dias do evento está reservado o espectáculo Menina Dança com ISR a 20 de Fevereiro; as actuações do Rancho Folclórico e Etnográfico de Casais de Revelhos, do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Tramagal e do Rancho Folclórico da Casa do Povo do Pego, no dia 23; baile com Telmo Falcão, Miguel Azevedo e DJ Daniel F no dia 24 e, por último, o concerto da Sociedade de Instrução Musical Rossiense, na tarde de domingo, 25 de Fevereiro.

A Feira de São Matias vai estar aberta de segunda a quinta-feira das 14h00 às 22h00; sextas-feiras das 14h00 à 01h00; sábados das 12h00 à 01h00; e domingos das 12h00 às 22h00.