Alterações de trânsito em Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Vão entrar em vigor alterações na circulação, estacionamento e prioridades em diversas artérias da zona de Arcena, em Alverca do Ribatejo, que foram aprovadas em reunião da Câmara de Vila Franca de Xira após recomendação da junta de freguesia e assembleia de freguesia. As alterações visam, segundo a proposta aprovada em reunião de câmara, optimizar a circulação na Zona de Arcena proporcionando maior segurança e fluidez no trânsito.